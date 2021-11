Djokovic overtuigend langs Roeblev in ATP Finals

VideoNovak Djokovic heeft in de ATP Finals in Turijn ook zijn tweede partij redelijk eenvoudig gewonnen. De Servische nummer 1 van de wereld won in twee sets van de Rus Andrej Roeblev: 6-3 6-2.

De 24-jarige Roeblev, de nummer 5 van de wereld, was niet opgewassen tegen het machtige spel van Djokovic, die wederom zeer sterk serveerde en retourneerde. Hij sloeg 14 aces in de partij, die iets meer dan een uur duurde. Djokovic is met zijn tweede zege in de groene groep al zeker van een plek in de halve finales. Hij won eerder in twee sets van de Noor Casper Ruud.

,,Ik begon niet goed en leverde net als in mijn eerste wedstrijd vroeg mijn servicegame in, het was een wat nerveuze start. Maar toen er nieuwe ballen kwamen, begon het te lopen. Het lukte me de goede ballen op de juiste momenten te slaan”, vertelde Djokovic na afloop. ,,Ik was consistent en serveerde goed, terwijl Roeblev steeds meer fouten begon te maken.”

Volledig scherm © AFP

Djokovic jaagt in Turijn op zijn zesde eindzege in de ATP Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht spelers van het jaar. Hij won het toernooi voor het laatst in 2015. De 34-jarige Serviër won afgelopen jaar de grandslamtoernooien Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, maar wist de US Open niet te winnen. Hij eindigt wel voor het zevende jaar op rij als nummer 1 van de wereld en is daarmee recordhouder.

De Noor Ruud komt vanavond voor de tweede keer in actie. Hij treft de Brit Cameron Norrie, die is ingevallen omdat de Griek Stefanos Tsitsipas zich met een elleboogblessure heeft teruggetrokken. Norrie won dit jaar in Indian Wells zijn eerste masterstoernooi. Hij speelde twee maanden geleden al tegen Ruud in de finale van het toernooi van San Diego. De Noor won daar met duidelijke cijfers: 6-0 6-2.