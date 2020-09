Djokovic overtuigend naar tweede ronde in Parijs

De Servische nummer 1 van de wereld had een bliksemstart tegen de 22-jarige nummer 80 van de mondiale lijst uit Zweden. In 22 minuten sloeg hij met 6-0 de eerste set binnen. In de derde set wist de Zweed wat meer weerstand te bieden, maar de Serviër won toch overtuigend met 6-3.

Djokovic won Roland Garros één keer, in 2016, maar wist sindsdien de finale niet meer te halen. Op zijn laatste grandslamtoernooi, de US Open, werd hij in zijn partij in de vierde ronde gediskwalificeerd nadat hij uit pure frustratie over een verloren game een bal onbedoeld tegen de keel van een lijnrechter had geslagen. Djokovic maakte zijn rentree op het masterstoernooi van Rome dat hij vervolgens wist te winnen.