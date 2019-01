Djokovic rekent af met Medvedev en staat in kwartfinale

Djokovic had een grote voorsprong in de tweede set, maar zag Medvedev zich toch nog terugvechten. De lange Rus had echter last van fysieke ongemakken en kon het tegen Djokovic niet meer bolwerken in de derde en vierde set. De Rus gooide meermaals met zijn racket, waar hij dan ook een waarschuwing voor kreeg. Djokovic oogde in de laatste set zelf ook niet helemaal meer topfit. Hij greep meerdere keren naar zijn rug.