Djokovic sluit het jaar definitief af als beste tennisser ter wereld

Carreño Busta onderuit tegen Nadal: Schwartz­man naar ATP Finals

21:44 Pablo Carreño Busta is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de ATP Finals. De Spanjaard moest daarvoor het masterstoernooi van Parijs winnen. Hij verloor echter in de kwartfinales van Rafael Nadal in drie sets: 4-6 7-5 6-1.