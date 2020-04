Djokovic tegen verplichte vaccinatie coronavirus

Djokovic is niet alleen tegen verplichte vaccinatie, maar vraagt zich ook af wat er gebeurt wanneer het tennis kan worden hervat en er is nog geen vaccin beschikbaar. ,,Stel dat we in juli, augustus of september weer mogen spelen, hoewel ik dat onwaarschijnlijk acht, dan kan ik me voorstellen dat een vaccin een vereiste is zodra we uit de strikte quarantaine komen. Maar als er nog geen vaccin is, wat doen we dan?"



Djokovic reageerde in de chat op de bewering van de voormalige Franse toptennisster Amélie Mauresmo, die vindt dat er niet kan worden getennist als er nog geen vaccin is tegen het coronavirus. Aangezien experts verwachten dat het vaccin pas volgend jaar beschikbaar is, zou het betekenen dat er dit jaar niet meer zal worden getennist.