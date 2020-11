Djokovic twijfelt aan deelname ATP Cup

‘Stofzuiger’ Willy van de Kerkhof: ‘Bij mij zou Klaassen altijd spelen’

21:03 Vroeger was er Willy van de Kerkhof, de ‘stofzuiger’. Later kwam ‘de pitbull’ Edgar Davids. Marten de Roon heet ‘de golfbreker’. En nu is er Davy Klaassen, die bondscoach Frank de Boer als ideale ‘op-’t-huis-passer’ bij Oranje ziet.