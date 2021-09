Djokovic verslaat Deense tiener in eerste ronde US Open

Het ‘nieuwe denken’ van Tom Dumoulin: ‘Vroeger keek ik jaren vooruit, maar het loopt nooit zoals gepland’

31 augustus Tom Dumoulin rijdt vandaag tijdens de Benelux Tour in Lelystad zijn eerste tijdrit na de zilveren olympische race tegen de klok in Tokio. Een meetmoment op weg naar de rest van het seizoen. ,,Het denken op kortere termijn bevalt me prima.”