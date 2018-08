Djokovic was bang dat hij moest overgeven van de hitte

Novak Djokovic verklaarde na zijn in vier sets gewonnen partij op de US Open tegen de Hongaar Marton Fucsovics letterlijk ziek te zijn geworden van de hitte. De Serviër, op jacht naar zijn veertiende titel in een grandslam, had daarom gevraagd om een emmer naast de baan. Hij was bang dat hij moest overgeven.

Aangezien Djokovic soms ook wat wankel op zijn benen stond, besloot de organisatie tussen de derde en de vierde set een pauze van tien minuten in te lassen. Dat was voor het eerst bij het mannentoernooi op de US Open.

,,Ik kon slechts bidden dat ik me wat beter zou gaan voelen, want het ging aanvankelijk niet goed met me'', zei Djokovic. ,,Vooral tijdens de eerste drie sets voelde ik me vaak ziek. Ik dank de organisatie voor de tien minuten rust die we kregen. We hadden dat beiden nodig.''

Djokovic, de nummer zes van de plaatsingslijst, zegevierde in de partij in de eerste ronde in vier sets met de cijfers 6-3 3-6 6-4 6-0. De partij duurde 3 uur.

Djokovic won de titel in New York in 2011 en 2015. In 2016 haalde hij nog de finale. Vorig jaar ontbrak Djokovic door een slepende elleboogblessure.