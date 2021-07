Djokovic wint op Wimbledon 20ste Grand Slam-titel en meldt zich naast Federer en Nadal

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Berrettini, in de tweede ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Nederlander Botic van de Zandschulp, begon nog goed aan zijn eerste servicegame van de tweede set, maar daarna ging het heel snel. Djokovic bleek scherper en nam een 4-0 voorsprong. Net als in de eerste set draaide het spelbeeld en de Italiaan kwam terug tot 5-3. Djokovic gaf daarna drie setpunten weg op de service van Berrettini, maar de nummer 1 van de wereld liet zich niet van de wijs brengen en pakte op eigen service alsnog de set: 6-4.

In de derde set was een vroege breek genoeg voor Djokovic. Ook in set nummer drie voldeed één breek.

Golden Slam

Djokovic won dit jaar de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Maar net zo makkelijk spreekt Djokovic al uit over een paar weken goud te willen winnen in Tokio, en daarna voor de US Open-titel te gaan. Sinds Rod Laver in 1969 won niemand bij de mannen een ‘calendar slam’, alle vier de majors in een kalenderjaar. Een ‘golden slam’, ook nog olympisch goud erbij, zou het helemaal uniek maken.