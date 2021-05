Djokovic worstelt zich in twee dagen langs Tsitsipas

Van Vleuten moet zege aan Cubaanse laten in Pamplona

14 mei Annemiek van Vleuten heeft haar zege in Emakumeen Nafarroako Klasikoa geen passend vervolg kunnen geven in Navarra Women’s Elite Classics. Ze werd in Pamplona derde, achter winnares Arlenis Sierra uit Cuba en de Amerikaanse Ruth Winder. Demi Vollering finishte als vijfde.