Doelman Vaessen behoedt met serie reddingen‘soft’ RKC voor afstraffing in Philips Stadion

Etienne Vaessen is niet de beste keeper in de eredivisie. Maar de 26-jarige Bredanaar is dit seizoen wel zeker van zijn plaats onder de lat bij RKC Waalwijk. En dat geeft rust. Hij kan zich een keer een foutje permitteren, of twee, zonder dat coach Joseph Oosting een keeperscarrousel in beweging brengt. Na een dipje halverwege het seizoen scoort Vaessen week na week een voldoende. Tegen PSV hield hij zijn ploeg gistermiddag lange tijd in de wedstrijd en voorkwam een grotere nederlaag.