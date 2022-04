Doelpuntenfestijn eindigt gelijk voor Feyenoord, PSV en Leicester City weten het doel moeilijker te vinden

Video Primoz Roglic blijft leider in het Baskenland, dagsucces voor Daniel Felipe Martínez

De vierde etappe in de Ronde van het Baskenland is gewonnen door Daniel Felipe Martínez. De Colombiaan van Ineos Grenadiers was in de sprint van een sterk uitgedund peloton de snelste, nipt voor de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Primoz Roglic verdedigde zijn leiderstrui met succes in de heuvelachtige rit.

7 april