Dolgelukkige Ilicic (32) na kunststukje: ‘Hoe ouder, hoe beter’

In de Serie A, die vanwege het nieuwe coronavirus tot zeker begin april is stilgelegd, maakte Ilicic al vijftien doelpunten. In de Champions League staat de teller op vijf goals, allemaal gemaakt in de achtste finales tegen Valencia: één in Milaan (4-1) en vier bij de return in het lege Mestalla-stadion (3-4).



,,Ik heb plezier op het veld en wil me blijven verbeteren", aldus Ilicic. Hij begon met Atalanta de groepsfase van de Champions League met drie nederlagen, maar de Italiaanse debutant in het belangrijkste Europese bekertoernooi pakte daarna zeven punten en wist zich zo alsnog te plaatsen voor de knock-outfase. ,,We zijn nu geen verrassing meer. We doen geweldige dingen en we verdienen het om hier te staan.”