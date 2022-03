Dominic Thiem stelt rentree opnieuw uit en mikt op gravelseizoen

Video Nederland­se tennissers verslaan Canada en plaatsen zich voor Davis Cup Finals

De Nederlandse tennissers hebben zich verzekerd van deelname aan de Daviscup Finals. Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop zetten Oranje in de ontmoeting met Canada na een zege in het dubbelspel op een 3-0-voorsprong, waardoor het duel in Den Haag beslist is. Robin Haase bracht de eindstand later nog op 4-0.

5 maart