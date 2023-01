Domper voor Erik van Loon: einde Dakar voor Brabander na crash waarbij auto meermaals over de kop slaat

Slecht nieuws in de Dakar Rally: Erik van Loon is na een crash afgevoerd naar het ziekenhuis. Voor de man uit Eersel zit de Dakar er zodoende op.

De coureur is met verwondingen aan zijn rug naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Dakar-organisatie verloor hij kort even zijn bewustzijn bij de crash, waarbij de auto meermaals over de kop rolde.Toen de medische ondersteuning bij Van Loon kwam, was hij weer bij bewustzijn.

De ploeg meldt kort na de crash dat hij ‘ok’ is, dat geldt ook voor zijn navigator Sébastien Delaunay. Op het moment van de crash lag Van Loon op een dertiende plaats. In het algemeen klassement bezette hij positie twaalf.

Wat er precies is gebeurd waardoor de coureur met zijn Toyota crashte, is nog niet helemaal duidelijk. Het is niet de eerste keer dat de Brabander malheur opliep tijdens de Dakar. In de proloog en in de vijfde etappe liep hij ook al schade op door een crash.

Van Loon mocht nog hopen op een mooie klassering in de top-tien, maar die hoop is nu vervlogen. Mede dankzij een fraaie tweede plaats in de tweede etappe had de Brabander nog kans een positie bij de beste tien. Hij was in die rit dichtbij zijn eerste etappe zege ooit in de Dakar, maar een bandenwissel nam net iets te veel tijd in beslag.

Volledig scherm Erik van Loon © Van Loon Racing