Doorgaan MXGP in Oss hangt aan zijden draad: ‘Óf met publiek óf helemaal niet’

De organisatie van de wedstrijd op De Witte Ruijsheuvel is in het weekeinde druk bezig geweest om de plannen bij te stellen en door te nemen met WK-promotor Infront. Grootste uitdaging is om alle bezoekers een zitplaats aan te kunnen bieden, zoals nu vereist is. ,,We moeten zitten. En daar was natuurlijk niet in voorzien. Ik heb nog nooit een motorcrosswedstrijd bekeken waarbij iedereen zit", zegt Dollevoet.

Tribunes zijn op het heuvelachtige circuit geen optie, volgens de directeur van Top Events. Toch ziet de Udenaar voldoende ruimte voor het creëren van zitplaatsen. Maar hoeveel? ,,Voor iedereen die al een kaartje gekocht heeft. Ik kan niet zeggen hoeveel mensen dat zijn. Tot onze verbazing is de kaartverkoop online in het weekeinde nog door blijven lopen.”

Volledig scherm Ebert Dollevoet, eigenaar van TOP Events, stelt alles in het werk om de MXGP in Oss door te kunnen laten gaan mét publiek. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Twee keer testen

Volgens Dollevoet is het niet mogelijk om de anderhalvemetermaatregel na te leven. Hij denkt dat dat niet nodig zal zijn, omdat elke bezoeker óf een negatieve coronatest moet overleggen of een bewijs dat hij of zij volledig gevaccineerd is. ,,Wie niet gevaccineerd is en twee dagen wil komen, zal zich nu twee keer moeten laten testen, omdat een testbewijs nog maar 24 uur geldig is in plaats van 40 uur. Die keuze is aan de mensen zelf.”

Meerdaagse evenementen mogen volgens het kabinet nu sowieso niet doorgaan. ,,Maar dit is een evenement op zaterdag en een evenement op zondag", stelt Dollevoet, die nu in afwachting is of betrokken instanties (zoals gemeente en rijksoverheid) de aangepaste opzet goedkeuren. ,,Ik probeer eruit te halen wat erin zit", aldus Dollevoet. ,,Ik had ook de handdoek in de ring kunnen gooien. Het was makkelijker geweest om te beslissen: we gooien de poorten op slot en rijden zonder publiek. Maar dat is voor mij geen optie. Óf we rijden met publiek of we doen niets. Daar zit niets tussen. En ik beslis, niet promotor Infront.”

Als de MXGP komend weekeinde niet door kan gaan, ziet Dollevoet geen uitwijkmogelijkheden voor later dit jaar. ,,De agenda zit al zo vol. En het is nog maar een korte periode dat ik het verantwoord vind met het weer in Nederland.”