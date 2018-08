Dopingautoriteit wil schildklierhormonen al lang verbieden

,,Wel heeft het mondiale antidopingbureau WADA twee jaar geleden aangekondigd een onderzoek te doen naar de gezondheidsrisico's van het middel en de prestatiebevorderende werking. We hebben nog altijd niets vernomen'', aldus directeur Herman Ram.

Her Noord-Hollands Dagblad en Nieuwsuur onthulden het toenemende gebruik van schildklierhormonen onder topsporters en met name schaatsers en verwezen naar een brief van de schaatsbond KNSB aan de schaatsers. Daarin meldt de bond het toegenomen gebruik en waarschuwt ze voor de gevaren voor de gezondheid. De sporters zouden het middel gebruiken om sneller vet te verbranden en af te vallen.