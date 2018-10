Dorados-spelers duwen gezicht Maradona in verjaardagstaart

Versterkte B-keus Ajax laat zich niet verrassen door Go Ahead Eagles

31 oktober Met speels gemak is Ajax doorgedrongen tot de achtste finales van de KNVB-beker. De nummer twee van de eredivisie liet Go Ahead Eagles kansloos in een met ruim 40.000 toeschouwers goed gevulde Johan Cruijff Arena: 3-0.