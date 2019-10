Dortmund countert naar winst in Praag, Napoli speelt doelpuntloos gelijk

Slavia Praag en Borussia Dortmund hielden allebei een punt over aan het eerste duel in Groep F. Slavia Praag leek lange tijd in Milaan voor een stunt te zorgen tegen Inter, maar door een doelpunt van Nicolo Barella in de tweede minuut van de blessuretijd gingen de Tsjechen met ‘slechts’ één punt richting huiswaarts. Dortmund bleef in eigen huis steken op 0-0 tegen Barcelona. Marco Reus miste namens de thuisploeg nog een strafschop. Na 35 minuten kwam Dortmund op bezoek in Praag door een perfect uitgevoerde counter op 0-1. Binnen tien seconden was Achraf Hakimi in het ene van het andere strafschopgebied, omspeelde hij de keeper en schoot hij de bal hard in het net. Na een uur spelen kwam Mick van Buren nog binnen de lijnen, maar ondanks een legio aan kansen slaagde Slavia er niet in om de gelijkmaker te maken. Een minuut van tijd zorgde Hakimi met een schot van dichtbij voor de einduitslag.

Genk - Napoli

Twee weken geleden liep Genk in Salzburg nog een flinke zeperd op door met maar liefst 6-2 te verliezen. Bij rust stond het destijds - mede door een hattrick van het 19-jarige supertalent Erling Haland - al 5-0. Tegen Napoli had de nummer 6 van de Jupiler Pro League een stuk meer in de melk te brokkelen en deed het nauwelijks onder voor de ploeg van Dries Mertens, die in eigen land op de bank begon. Hij kon voor de 115de keer doel treffen voor Napoli in alle competities en daarmee op gelijke hoogte komen met Diego Maradona.



De beste kansen kreeg Napoli in de eerste helft via Arek Milik, maar met de brilstand op het scorebord zochten beide ploegen de kleedkamers op in de Luminus Arena. Na bijna een uur spelen kwam Mertens in het veld en werden de Italianen wat gevaarlijker, maar tot doelpunten leidde het niet. In de slotfase kreeg Ianis Hagi zelfs nog de grootste kans om Genk de winst te bezorgen.



In Groep E neemt Napoli voorlopig de koppositie over van Salzburg, dat later vanavond speelt tegen Liverpool.