Dortmund zonder Hummels naar Brugge

Verstappen kan niet meer jongste wereldkam­pi­oen ooit worden

2 november Max Verstappen heeft de afgelopen jaren heel wat records op zijn naam gezet, maar de jongste wereldkampioen in de Formule 1 wordt hij niet. Dat record blijft in handen van de Duitser Sebastian Vettel. Verstappen zag zondag in de Grote Prijs van Emilia-Romagna ook zijn laatste, theoretische kans op de wereldtitel van dit jaar vervliegen.