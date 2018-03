Dost mag doeltreffende Battaglia danken

Sporting verspeelde in reguliere speeltijd de voorsprong die het vorige week in de thuiswedstrijd wist op te bouwen (2-0). Marek Bakos scoorde tweemaal voor de thuisclub uit Tsjechië. Dost , dit seizoen al goed voor 22 competitietreffers in Portugal, verdiende in blessuretijd een strafschop en besloot zelf van elf meter te schieten. Door zijn misser had Sporting een verlenging nodig om het tweeluik alsnog te beslissen.