Double Dutch op US Open: Wesley Koolhof vs Jean-Julien Rojer in halve finales

Wesley Koolhof met dubbelpart­ner Neal Skupski razendsnel naar halve finale US Open

Wesley Koolhof heeft de halve eindstrijd bereikt van het mannendubbelspel op de US Open. De beste dubbelspeler van Nederland was in New York met zijn Britse partner Neal Skupski veel te sterk voor de Braziliaan Marcelo Demoliner en João Sousa uit Portugal: 6-3, 6-1. Het duel duurde slechts 62 minuten.

6 september