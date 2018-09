Drama Nadal: opgave tegen Del Potro vanwege knieblessure

Del Potro leidde tegen Nadal met 7-6 (3) en 6-2, toen Nadal de handdoek wierp. De Spanjaard had toen al twee keer een zogenaamde medische time-out aangevraagd. Op dat moment hadden de twee tennissers al zo'n twee uur erop zitten op het hardcourt van het Arthur Ashe Stadium.



Voor Del Potro is het zijn eerste finaleplaats in een Grand Slam-toernooi sinds 2009, toen hij won in New York. ,,Ik ben verdrietig voor hem'', zei Del Potro. ,,Nadal is zo'n ongelooflijke strijder, dit gun je hem niet. Maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik na al die jaren hier weer in de finale sta. Dit had ik dit jaar echt niet verwacht.''



In de finale komt Del Potro zondagavond uit tegen Kei Nishikori of Novak Djokovic, die komende nacht hun halve finale nog moeten afwerken.