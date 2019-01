Dramatisch New Heroes kan halve finale vergeten

De basketballers van New Heroes hebben maandag één van hun slechtste wedstrijden van het seizoen gespeeld. In de eerste kwartfinalewedstrijd van het bekertoernooi op bezoek in Groningen bij Donar, verloor Den Bosch kansloos met 87-44.

New Heroes opende nog sterk en leidde na de eerste minuten met 4-10. De Bosschenaren vielen echter, zowel aanvallend als verdedigend, ver terug. Donar kon onder aanvoering van Teddy Gipson het initiatief overnemen. Met grote regelmaat raapten de Groningers de bal op na een slechte pass van Den Bosch. Eenmaal in scoringspositie werd ze ook geen strobreed in de weg gelegd.

New Heroes oogde aanvallend ongeïnspireerd en was verdedigend niet gedisciplineerd. Waar Den Bosch alle moeite had om tot goede scoringskansen te komen, schoot Donar bijna alles raak. Zo zou Gipson al zijn driepunters raak schieten en leidde de thuisploeg bij rust al met 45-23. De gifbeker was echter nog niet leeg.

Schade beperken

Aangezien de kwartfinale in de beker over twee wedstrijden gaat, was het zaak voor Den Bosch om in de tweede helft de schade te beperken. Daar kwam echter maar weinig van. Zelfs spelers als Keshun Sherrill en Jonathon Williams, die normaal echt de kar moeten en kunnen trekken, kwamen maar niet op gang. Sherrill probeerde het wel, maar van zijn vijftien schoten gingen er maar vier raak.

Even leek Den Bosch een beetje terug te komen na een driepunter van diezelfde Sherrill. Maar na een paar knullige momenten van Nick Oudendag, eerst een loopfout en daarna een struikelpartij, was het gedaan. Oudendag was echt niet de enige speler die zijn dag niet had, maar die momenten waren tekenend voor de wedstrijd die Den Bosch speelde.