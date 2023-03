Dressuurkoningin Charlotte Fry laat concurrentie in het stof bijten

Indoor Brabant Another one bites the dust van Queen zit opgesloten in de kür op muziek van amazone Charlotte Fry. Een toepasselijke keuze. De Britse wereldkampioene liet ook tijdens The Dutch Masters - Indoor Brabant alle concurrenten in het stof bijten.

De wereldbekerwedstrijd in de Brabanthallen beschouwt Fry, al jaren woonachtig in Dorst, als een thuiswedstrijd. Ze begon het concours donderdag al sterk met een afgetekende zege in de Grand Prix. Zaterdagmiddag deed het uithangbord van Van Olst Stables het nog eens dunnetjes over. Fry en Glamourdale maakten de hoge verwachtingen volledig waar. Een score van 86.835 % bleek ruim genoeg voor wereldbekerwinst.

Volledig scherm Charlotte Fry © Pix4Profs / Jules van Iperen

Ze bleef daarmee wel royaal onder de weergaloze topscore van (de toen zwangere) Jessica von Bredow-Werndl een jaar geleden in de Brabanthallen (90+). De Duitse was niet in Den Bosch om haar titel te verdedigen.

Beter in de hand

Op respectabele afstand werd publiekslieveling Dinja van Liere tweede (83.375). De amazone uit Uden had Hermès beter in de hand dan twee dagen geleden, toen de hengst volgens Van Liere iets te veel ‘on fire’ was. Van Liere haakte vorig jaar voor het eerst aan bij de wereldtop met twee bronzen WK-medailles. Dit indoorseizoen laat ze zien dat ze een blijvertje is met Hermès met wereldbekerzeges in Mechelen en Amsterdam en ‘zilver’ in Den Bosch. Van Liere was al zeker van kwalificatie voor de wereldbekerfinale volgende maand in het Amerikaanse Omaha. De Duitse Isabell Werth eiste de derde plaats op.

Volledig scherm Marlies van Baalen genoot met volle teugen van de kür op muziek met Habibi, die in de Bossche Brabanthallen zijn wereldbekerdebuut maakte. © ANP

Marlies van Baalen kan terugkijken op een geslaagd wereldbekerdebuut voor Habibi DVB. Met een brede glimlach en uitbundig zwaaiend naar de volle tribunes verliet de Brakelse de hoofdarena na een sterk optreden, die net geen 8 scoorde: 79.360%. Daarmee nam ze op dat moment de leiding over van Hans Peter Minderhoud. De meeste toppers kwamen pas na de pauze in actie. Uiteindelijk legde Van Baalen beslag op de zevende plaats.

Opwarmertje

Eerder op de dag waren Fry en Van Liere al succesvol in de Brabanthallen met andere paarden. De Britse won als opwarmertje de kür op muziek om de Equilibrium Prijs, een 3-sterrenwedstrijd, met de ruin Lars van de Hoenderheide. Van Liere moest al vroeg uit de veren voor de Hoefslag Prijs (1 ster). Met Vita di Lusso zette ze in de ochtenduren de hoogste score neer. Gek genoeg gaf slechts één van de vijf juryleden Van Liere het hoogste cijfer. De Duitse Isabell Werth (2de) zette in de ogen van twee juryleden de beste proef neer, Marieke van der Putten (3de) kreeg van drie het hoogste cijfer. Maar gemiddeld scoorden Van Liere en Vita di Lusso het hoogst. Het was voor de combinatie de tweede zege op rij tijdens deze Indoor Brabant. Een dag eerder stak de Udense met de jonge ruin in de Prix St. Georges Fry (met Jackson) de loef af.