Droomdebuut voor Stijn de Gier uit Den Bosch: ‘Bizar wat ik allemaal meemaak’

Halve finaleStijn de Gier (25) uit Den Bosch schrijft zijn eigen jongensboek. Zonder ervaring op het allerhoogste tennisniveau staat hij als coach in de halve finale van de Australian Open. Met zijn Amerikaanse pupil Danielle Collins (25), die voorheen nog nooit een grandslam-wedstrijd won, kan hij komende nacht de finale bereiken in Melbourne.

Hoi Stijn, ik ben vast niet de eerste die je belt?

,,Nee, zeker niet. De media-aandacht is vooral toegenomen nadat Danielle afgelopen zondag van Angelique Kerber won. Dat was natuurlijk een grote verrassing, waardoor we opeens een grote hype zijn. Ik heb We werden door allerlei media benaderd, maar dat stoort mij in elk geval niet. Ik vind die aandacht eigenlijk best leuk.’’

Je hebt zelf nooit op dit niveau getennist. Nu sta je als coach in de halve finale van een grandslam-toernooi. Heb je de laatste dagen wel eens in je arm geknepen?

,,Ja, absoluut. Het is bizar wat ik allemaal meemaak. Ik probeer écht van de momenten te genieten, maar ik moet daar nu niet te veel over nadenken. Straks spelen we een heel belangrijke halve finale tegen Petra Kvitova.’’

En dat kan Collins doen als nummer 35 van de wereld, terwijl ze hiervoor nog nooit een partij won op een Grand Slam. Ben jij verbaasd door haar prestaties?

,,Ik kijk er niet zo van op als de buitenwereld doet. Dat ze nog nooit een grandslam-wedstrijd won, had ook met de loting te maken. Op ieder grandslam-toernooi waar zij vorig jaar aan meedeed, trof ze direct een sterke tegenstander. Vorig jaar liet ze zich overigens wél zien hoor, want de halve finale halen op de Miami Open is natuurlijk niet niks. Toch heeft Danielle me wel degelijk verbaasd. Ze is echt in het toernooi gegroeid. Vooral de achtste finale tegen Angelique Kerber vond ik echt indrukwekkend.’’

Wat is jouw rol daarin?

,,Nou, Danielle is natuurlijk degene die het meeste werk verricht. Als team proberen wij ons steentje bij te dragen. Dat verloopt tot nu toe goed. We hebben enigszins dezelfde karakters, dus het klikt goed. Maar we moeten mijn rol niet overschatten hoor. We werken pas een maandje samen.’’

Waar gaat dit sprookje eindigen?

,,Dat weet niemand, maar hopelijk met een grandslam-titel aanstaande zaterdag. De tenniswereld is in elk geval gewaarschuwd voor Danielle.’’

