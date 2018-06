Droomtransfer in de maak: Gestelaar Tom van Weert op weg naar Portugese topclub

De 28-jarige spits speelt momenteel bij FC Groningen. Van Weert staat nog één jaar onder contract in het hoge noorden, waardoor zijn huidige club een transfersom verlangt. De penningmeester van FC Den Bosch zal ook met een schuin oog de onderhandelingen volgen, aangezien de eerstedivisionist recht heeft op een opleidingsvergoeding.

Volgens welingelichte bronnen staan enkel details de overgang nog in de weg. Zo zijn Sporting en FC Groningen het nog niet eens over de termijnen waarin de transfersom voldaan moet worden. Desondanks lijkt het een kwestie van tijd. Na VV Sint-Michielsgestel, FC Den Bosch, Excelsior en FC Groningen lijkt Van Weert nu dus zijn carrière voort te zetten in Portugal.