Droomweek voor Griekspoor in Ahoy strandt in halve finale tegen wereldtopper Sinner

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt om de finale van de ABN Amro Open in Rotterdam te bereiken. De Italiaan Jannik Sinner rekende in Ahoy in twee sets af met de 26-jarige Nederlander: 7-5, 7-6.

Griekspoor was de eerste Nederlander in de halve finale van het ATP-toernooi sinds 2014. De laatste finalist uit eigen land was Raemon Sluiter in 2003 en hij zal die titel in ieder geval nog een jaartje vasthouden. Hoewel Griekspoor voor een vol Ahoy goed mee kon met het tempo van Sinner, lukte het hem niet om breakkansen de forceren tegen de Italiaan.

In de eerste set gingen de eerste 11 games met de service mee. Ondanks dat beiden steeds agressiever gingen spelen, lukte het ze niet om überhaupt een breakpunt af te dwingen. Bij de stand van 6-5 piekte Sinner echter op het juiste moment. De jonge Italiaan wist Griekspoor keer op keer tot ver achter de baseline te drukken en kreeg zo het eerste breakpunt van de wedstrijd, wat ook gelijk een setpunt was. En die verzilverde hij, waarna Griekspoor uit frustratie zijn racket op het hardcourt van Ahoy liet stuiteren.

De tweede en gelijk laatste set was bijna een kopie van de eerste. Griekspoor hield met enig gemak zijn eigen servicegames, maar in de buurt van een break kwam hij niet. Sinner raakt bijna al zijn eerste services, waarna hij met zijn snoeiharde forehand het hoge tempo bleef bepalen. Dat resulteerde in mooi tennis, maar ook weer 12 games met de service mee. In de zinderende tiebreak was de 21-jarige Italiaan net scherper.

Sinner neemt het in de finale op tegen Daniil Medvedev, die eerder vandaag in twee snelle sets te sterk was voor Grigor Dimitrov.

