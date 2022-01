Drukke Deadline Day verwacht bij Sparta: Emegha op weg naar Antwerp, interesse voor Smeets en Heylen

De 1,95 meter lange Emegha doorliep vanaf jonge leeftijd de jeugdopleiding van Sparta, waarna hij in september 2020 zijn officiële debuut maakte in het eerste elftal. Dit seizoen kreeg hij, op het duel met FC Utrecht van vorige week na, in elke wedstrijd van Sparta speeltijd. In totaal kwam Emegha tot drie goals in 39 wedstrijden in de hoofdmacht van de Kasteelclub.

Royal Antwerp FC staat op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, nadat vandaag de uitwedstrijd bij AA Gent met 0-1 werd gewonnen. De achterstand op de verrassende koploper Royale Union Saint-Gilloise is tien punten, maar voor aanvang van de play-offs moeten alle clubs de helft van hun punten inleveren. Bij Antwerp zijn Radja Nainggolan en Viktor Fischer de bekendste namen, terwijl Emegha in de spits zou moeten gaan concurreren met de fysiek sterke Mbwana Samatta (uit Tanzania) en Michael Frey (uit Zwitserland).

De kans bestaat ook dat Michaël Heylen (28) en middenvelder Bryan Smeets (29) maandag nog vertrekken bij de huidige nummer zestien in de eredivisie. Voor Heylen is interesse van meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Smeets kan naar Almere City, NAC Breda en VVV-Venlo. De middenvelder uit Maastricht speelt sinds 2019 voor Sparta, waar hij na 72 duels op tien goals en dertien assists staat.

Tegenover het mogelijke vertrek van Emegha, Heylen en Smeets staat wel de komst van Riza Durmisi. Hij zal morgen medisch gekeurd en vervolgens gepresenteerd worden op Het Kasteel in Rotterdam. Durmisi is een 28-jarige linksback die 23 keer uitkwam voor Denemarken. Hij speelde in eigen land jaren voor Bröndby IF en kwam sinds 2016 uit voor Real Betis, OGC Nice, Lazio en Salernitana.

