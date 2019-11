Dubbelaar Schuurs naar halve finales WTA Finals

Vrije training 1 Verstappen begint jubileum­week­end met snelste tijd in ochtend­trai­ning

19:23 Max Verstappen is het weekend van zijn honderdste GP begonnen met de snelste tijd in de eerste vrije training. Op het Circuit of the Americas in Texas kwam hij op de zachtste band tot 1.34,057, waarmee hij Sebastian Vettel en Alexander Albon achter zich hield.