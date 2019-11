Dubbeltitel Babos/Mladenovic bij WTA Finals

VIDEO RKC-aanvoerder Mulder: ‘Zelfs ik kan omhalen maken’

2 november Hans Mulder grijnsde van oor tot oor na de overwinning van RKC op Heracles zaterdagavond, ook al had hij hoofdpijn. ,,Ja, ik heb inderdaad wel honderd ballen weggekopt. De eerstkomende twee dagen heb ik last; dan zet ik mezelf weer in elkaar en richt ik me op de volgende wedstrijd.”