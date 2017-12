Duels FC Den Bosch en FC Oss opnieuw afgelast

Ook het derde en laatste inhaalduel tussen Jong AZ en Cambuur gaat niet door. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Ditmaal is de afgelasting beduidend eerder dan afgelopen vrijdag in de Jupiler League. Toen werd pas twintig minuten voor aanvang bekend dat het duel geen doorgang zou vinden.

In de eredivisie staat een midweekse speelronde op het programma. Die begint morgen met NAC Breda - FC Twente en PEC Zwolle - AZ. De KNVB bekijkt 's ochtends per wedstrijd of die kan doorgaan. Het is de bedoeling dat dinsdag in de Jupiler League de wedstrijd Go Ahead Eagles - Jong PSV wordt ingehaald. Door de sneeuw moest dit duel vrijdag worden afgelast.