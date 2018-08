Duitse tennisser geschorst voor gokken

Real Betis in eigen huis onderuit tegen Levante

0:20 De eerste speeldag in La Liga heeft direct een verrassing opgeleverd. Levante won in Sevilla met liefst 3-0 van Real Betis, de nummer zes van afgelopen seizoen in de hoogste Spaanse voetbalklasse. Levante, de 'tweede' club uit Valencia, kwam daarin niet verder dan de vijftiende plek.