Duitser Simon verpulvert record Karlovic met 52 aces

De partij werd gespeeld op 1230 meter hoogte in zuid-Tirol. Simon (slechts 433ste op de wereldranglijst) won, zoals je mag verwachten van een servicekanon, na drie tiebreaks: 7-6, 6-7 en 7-6.

Het record aantal aces in een vijfsetter blijft in handen van John Isner. De Amerikaan produceerde er in zijn memorabele wedstrijd tegen Nicolas Mahut op Wimbledon 2010 (6–4, 3–6, 6–7, 7–6, 70–68) maar liefst 113.