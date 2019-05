‘Duizenden’ doodsbedreigingen voor Babel na interesse van ‘Gala’

Kluivert tot Weghorst: hoe verliep het seizoen van de duurste eredivisie­ver­ko­pen?

9:53 Het voetbalseizoen is in binnen- en buitenland bijna ten einde. Welke spelers kenden een topseizoen en welke snakken juist naar de voorbereiding op een nieuwe voetbaljaargang? In deze terugblik kijken we naar de spelers die afgelopen seizoen voor minstens 2,5 miljoen euro de eredivisie achter zich lieten.