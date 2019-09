Dumfries schiet fotograaf omver: ‘Hij bood meteen excuses aan’

Een paar tellen later stond de international al naast hem. ,,Hij bood onmiddellijk zijn excuses aan. Hij was echt geschrokken. Even later kreeg ik een bal van hem.’’ Toen de twee EHBO’ers de eerste schade in het gezicht van Broer van den Boom opnamen, kwam Dumfries weer terug. ,,Stond hij voor me met zijn wedstrijdshirt. Dat was kletsnat van het zweet. Vroeg hij nog maar eens of alles goed met me was en daarna gaf hij me het shirt.’’