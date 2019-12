Dumfries sprak Van Bommel zondagavond na Feyenoord al: ‘Dan weet je eigenlijk al genoeg’

Denzel Dumfries kreeg maandagochtend te horen dat trainer Mark van Bommel ontslagen werd. De aanvoerder - bij afwezigheid van Ibrahim Afellay - sprak de trainer zondag ook al via de telefoon. ,,Toen zei hij al dat hij maandag een gesprek had op de club. Dan weet je eigenlijk al genoeg.”

Van Dumfries had Van Bommel ook niet weg gehoeven. Hij noemt het ‘heel heftig en schokkend’ dat de coach de laan uit is gestuurd. ,,Toen ik de trainer sprak was hij emotioneel, het valt hem zwaar. Hij is een clubman, ook een supporter van de club”, benadrukt Dumfries. ,,Ik heb tot het einde toe vertrouwen gehad in deze trainer, maar er moest wel wat gebeuren, dat lijkt me duidelijk. Het kan niet dat je als PSV zijnde maar twee van de laatste twaalf wedstrijden wint. We moeten kritisch naar elkaar kijken, dat nemen wij onszelf als spelers ook echt wel kwalijk.”

De vleugelverdediger voelt zich verantwoordelijk wat er op het veld is gebeurd. ,,De trainer wordt nu afgerekend op het resultaat, maar met deze ploeg mogen wij zo'n reeks niet neerzetten. Dat is pijnlijk en confronterend.”

Ernest Faber

Ernest Faber neemt de honneurs in ieder geval tot het einde van het seizoen waar. Dumfries sprak hem begin vorig seizoen nog wel even, maar moet hem persoonlijk nog leren kennen. Boudewijn Zenden, in ieder geval de komende twee duels assistent-trainer, kent hij al wel. ,,Die kent de jongens en de groep. Dat is alleen maar goed.”