Dumfries ziet PSV opnieuw punten verspelen: ‘Het is wel vervelend dat het steeds hetzelfde verhaal is’

In Eindhoven speelde PSV een stroperig duel tegen de Tukkers, zag ook Dumfries. Na zijn goal leek een overwinning dichtbij, maar in het laatste kwart van de wedstrijd kreeg Afellay rood. ,,Ik denk dat we in de eerste helft goed speelden en kansen creëerden. Maar met tien man wordt het lastig.” Ook toen PSV met elf man op het veld stond, vond Dumfries het spel over het algemeen niet goed genoeg. ,,En zonder in verwijten te praten, is het wel vervelend dat het steeds hetzelfde verhaal is.”