Duo Rojer/Haase in Davis Cup onderuit tegen Frankrijk

Teamcaptain Paul Haarhuis besloot op het laatste moment om Matwé Middelkoop te vervangen met Haase.



De eerste set werd nog verloren in de tiebreak waarna de Fransen de wedstrijd naar zich toe trokken in de tweede set. Oranje kende echter veerkracht en was enorm sterk in de tiebreak van de derde set. Ook in de vierde set waren Haase en Rojer prima bezig. Op een stand van 3-3 werd het eerste breakpoint gelijk verzilverd. Op een stand van 5-4 kon Rojer echter niet zijn eigen servicebeurt behouden en de set binnenhalen. Daardoor ging ook de vierde set naar een tiebreak, waarin Frankrijk het sterkst was.



Door de verliespartij staat Nederland op achterstand in de eerste ronde van de Davis Cup. Thiemo de Bakker won verrassend de openingspartij van Adrian Mannarino, maar Haase ging onderuit tegen Richard Gasquet. Morgen is de slotdag. Morgen is de slotdag waarin Haase het opneemt tegen Mannarino en als het tot een allesbeslissende laatste partij komt, neemt De Bakker het op tegen Gasquet.