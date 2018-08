Dure uitgoal Kiev was volgens Ten Hag simpel te voorkomen

VideoTomasz Kedziora kon na een kwartier geheel vrijstaand de 1-1 binnen tikken na de indraaiende corner en vervolgens de kopbal van Viktor Tsyhankov. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag was de dure uitgoal van Dinamo Kiev simpel te voorkomen. ,,De tweede paal verdedigen: daar moeten we gedisciplineerder in zijn. Als Frenkie de Jong iets verder naar rechts stond, had hij die bal weg kunnen koppen'', aldus Ten Hag tegenover Veronica.

Matthijs de Ligt denkt dat er voor Ajax meer in had gezeten dan de 3-1 zege op Dinamo Kiev. ,,We hebben een goede uitgangspositie, maar we zijn er nog niet. Na de 1-0 vond ik ons ook wel goed voetballen. We hebben genoeg kansen gekregen. Hebben in de tweede helft paal en lat geraakt. Uiteindelijk moeten we hiermee tevreden zijn. Helemaal op het einde zie je wel de krachten bij ons wegvloeien. Dat moeten we in Kiev beter doen.''

Ook Ten Hag ziet het positief in. ,,Dit was een geweldige wedstrijd in een geweldige entourage, weer met een super wisselwerking met de fans'', zei Ten Hag. ,,We hebben een prima wedstrijd op de mat gelegd en met 3-1 gewonnen. Dat is een prima uitgangspositie.''

,,Natuurlijk is het nog niet gespeeld", erkende de trainer van Ajax. ,,Een vierde treffer had het heel anders gemaakt. Maar vooraf was ik al blij geweest met 1-0. Dus dan is een uitslag van 3-1 best mooi. Maar we zullen daar nog vol aan de bak moeten. Want we hebben gezien dat Kiev een sterke ploeg is."

Ten Hag was tevreden over de manier waarop Van de Beek zich heeft gemanifesteerd. ,,Ik wist al een week geleden dat we hem nodig hadden tegen deze ploeg. Donny heeft even wat minder gespeeld, maar hoort bij de vaste kern. Ik heb hem vlak voor tijd gewisseld omdat ik wilde laten zien hoe blij ik met hem ben. Ja, dat was een soort van publiekswissel."

