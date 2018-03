Dylan Vente verlengt contract bij Feyenoord met drie jaar

Vente, die op zestienjarige leeftijd zijn eerste profcontract ondertekende, debuteerde dit seizoen in het eerste elftal in de wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League. In het uitduel met Sparta maakte hij in december zijn eerste doelpunt in de eredivisie.



,,Het is bijzonder om een spits uit eigen opleiding voor een lange tijd vast te kunnen leggen. Dylan liep hier al rond vanaf wat toen nog de E1 heette en komt uit een echte Feyenoord-familie. Hij heeft laten zien dat hij een grote ontwikkeling doormaakt en we geloven dat er nog veel meer in zit voor hem. Daar heeft hij de motivatie en de kwaliteiten voor'', zegt Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord.