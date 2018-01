Eagles plaatsen zich voor Super Bowl na ruime zege op Vikings

Vader en zoon Van de Looi blij met puntendeling: 'Ideaal scenario'

21 januari Trainer Erwin van de Looi van Willem II had in de thuiswedstrijd tegen zijn vroegere club FC Groningen (1-1) speciale aandacht voor één speler bij de tegenstander. Zijn achttienjarige zoon Tom maakte zijn debuut bij de noorderlingen. De jeugdige middenvelder speelde in Tilburg de gehele wedstrijd.