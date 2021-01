Een blij maar gesloopt meisje: ‘Ik voelde ook wat voor een aanslag ik op mijn lichaam had gepleegd’

Oss moet nog even wachten op G­P-rij­ders: Dutch Masters uitgesteld

22 januari De voorseizoenswedstrijd Dutch Masters op 28 maart in Oss, onderdeel van de Dutch Masters of Motocross, is uitgesteld. Naast de wedstrijd in Oss zal ook de DMoMX-openingsrace in Harfsen niet op de geplande datum plaatsvinden.