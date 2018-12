‘Een mooi duel tussen twee legendarische clubs’

Real Madrid begon in Abu Dhabi zijn voorbereiding op het WK-clubs, waarin de ploeg woensdag in de halve finale tegen het Japanse Kashima speelt, en leek niet echt bezig met de loting in de Champions League. Coach Solari gaf zijn persconferentie zo vroeg, dat nog niet bekend was dat Ajax de tegenstander zou zijn en hij niet naar zijn reactie daarop gevraagd kon worden. Tevreden zullen hij en zijn spelers wel zijn, omdat ze vooral de drie Engelse kluiven wilden mijden: Liverpool, Manchester United en Tottenham Hotspur.

Bestuurslid Emilio Butragueño sprak namens de club. De oud-speler, aanwezig bij de loting in Nyon, kwam met lovende woorden over Ajax. ,,Dit is een mooi treffen tussen twee legendarische clubs die deze competitie groot hebben gemaakt,” aldus ‘de Gier’. ,,Ajax speelt mooi voetbal, met een combinatie van jong talent en ervaren spelers.”

Real Madrid lijkt dit seizoen kwetsbaarder dan de laatste jaren, zonder de doelpunten van Ronaldo, maar Butragueño hoopt dat de tijd in het voordeel werkt. ,,De wedstrijden tegen Ajax zijn pas in februari en maart, en het is een voetbalwet dat in die maanden het seizoen wordt beslist. We hebben dus nog tijd om de juiste vorm te vinden.” Het mogelijke nadeel voor de Koninklijke kan zijn dat de ploeg het precies vóór de duels met Ajax in de competitie moet opnemen tegen eerst Atlético Madrid (9 februari) en Barcelona (2 maart).

De kranten in Madrid waarschuwden op hun websites voor de nieuwe kracht van Ajax, gebaseerd op het talent van de twee spelers die ook in Spanje in de belangstelling staan: De Ligt en De Jong. De twee wedstrijden tegen Bayern München werden eveneens aangehaald om de sterren van Real te waarschuwen voor onderschatting van de Nederlandse tegenstander die zij tussen 2010 en 2012 zes keer op rij versloegen, al zijn van het Real van toen alleen nog Ramos, Marcelo en Benzema over.