Een Romatada? 'Het kan wéér!'

Toerist Dumoulin in Jeruzalem: 'De tijdrit is geen moment vlak en dat is goed'

15:56 Een man op een racefiets bij de oude stad van Jeruzalem is een bezienswaardigheid, zo merkte Tom Dumoulin gisteravond. De titelverdediger in de Giro d’Italia besloot na zijn vliegreis naar Israël toch nog even op de fiets te springen voordat hij in het rennershotel aanschoof voor het avondeten.