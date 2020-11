Eerste goal Dest helpt Barcelona naar volgende ronde, Juventus pas in blessuretijd langs Ferencvaros

Omdat Barcelona al negen punten had na drie Champions League-wedstrijden besloot Koeman De Jong en Messi rust te geven voor het uitduel met Dinamo Kiev. Wel was er ruimte voor onder anderen Dest in het basiselftal en Martin Braithwaite in de spits. Antoine Griezmann en Jordi Alba begonnen op de bank.



Zij zagen een doelpuntloze eerste helft, maar het was Dest die zeven minuten na rust zijn eerste goal voor Barcelona maakte. De voormalig Ajacied zette zelf de aanval op, kreeg de bal van Braithwaite en schoot de bal in de verre hoek binnen: 0-1.

Dest, die ook naast zijn goal indruk maakte, hielp zijn ploeg daarmee over het dode punt, want daarna liep Barcelona vrij eenvoudig uit naar een ruime zege. Braithwaite verdubbelde vijf minuten na de 0-1 de marge uit een hoekschop en de spits kreeg in de zeventigste minuut ook nog een penalty na een duw in de rug. De Deense spits nam de penalty zelf en benutte deze ook: 0-3.



Het slotakkoord was voor Griezmann, die n de 65ste minuut mocht invallen. De Fransman was het eindstation van een fraaie aanval van Barça en scoorde op aangeven van Alba, de andere invaller. De 0-4 zege was ruim voldoende voor een plek in de volgende ronde van de Champions League.

Juventus

Voor Juventus ging het dinsdagavond een stuk moeizamer tegen Ferencvaros. Myrto Uzuni had de bezoekers uit Hongarije na negentien minuten verrassend op voorsprong gebracht, maar de ploeg van Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo greep in de 92ste minuut alsnog de zege. Ronaldo zelf zorgde in de 35ste minuut voor de 1-1 en Álvaro Morata maakt in blessuretijd de 2-1. Net als Barcelona is dus ook Juventus door naar de volgende ronde van de Champions League.

Volledig scherm Alvaro Morata viert zijn winnende goal. © REUTERS