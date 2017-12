Eerste topduel bij PSV voor gretige Lozano

Hoe Ajax aan het duel begint, is ook in Eindhoven een beetje koffiedik kijken. "Ik ga er uiteraard van uit dat ook zij gaan spelen om te winnen", aldus Phillip Cocu. "Het zal niet anders zijn tegen ons dan in andere wedstrijden. Ze hebben daarbij wel verschillende systemen gebruikt en daar zullen we een antwoord op moeten hebben." Tijdens de laatste 'uit-topper' bij Feyenoord werd PSV in de beginfase overrompeld. Cocu daarover: "We moeten ons op positieve en negatieve scenario's goed voorbereiden en de ervaringen die we in het verleden hebben opgedaan ook weer vertalen naar het wedstrijdmoment van nu."