Einde carrière Kiki Bertens (29) na uitschakeling in dubbelspel: ‘Trots, maar het is over nu’

De carrière van Kiki Bertens is voorbij. Het is Bertens en Demi Schuurs op de Olympische Spelen niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het dubbelspel. Het als derde geplaatste koppel verloor in de tweede ronde met 6-2 3-6 10-7 van de Russinnen Veronika Koedermetova en Jelena Vesnina.

Bertens en Schuurs, die zondagavond nog een knappe zege boekten op de Franse combinatie Kristina Mladenovic/Caroline Garcia, deden voor het eerst als duo mee aan de Spelen. Bertens was ook van de partij op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016, Schuurs maakte haar debuut.

Binnen een half uur hadden Bertens en Schuurs de eerste set verloren. Ze werden flink onder druk gezet door de Russische combinatie, onlangs nog finalist op Wimbledon. In de tweede set wisten Bertens en Schuurs hun niveau op te krikken en nadat ze de tegenstandsters van 5-1 hadden laten terugkomen tot 5-3, haalden ze de set binnen. In de beslissende matchtiebreak kwamen Koedermetova en Vesnina met 8-4 voor. Na een reeks fraaie punten van Schuurs werd het nog 8-7, maar de twee laatste punten gingen naar de Russinnen, die het afmaakten met een sterke service.

Klik op onderstaande ringen om rechtstreeks naar al het olympisch nieuws, onze podcasts en video’s en het complete programma te gaan.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bertens en Schuurs, die een matte indruk maakten, zouden beiden hun opwachting maken in het gemengd dubbelspel, maar na de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer heeft Nederland zich teruggetrokken. De koppels zouden pas dinsdag bepaald worden. ,,Het was geweldig hier te zijn, met Demi en het team. Het was een geweldige week. Ik ben trots op iedereen, trots op mijn loopbaan en het is over nu”, zei Bertens na afloop.

Bertens wilde, net als Schuurs, niets zeggen over de positieve test van Rojer. ,,Als team hebben we het erover gehad en we hebben besloten dat wij als spelers er niet over praten. Wij houden ons daarbuiten”, aldus Schuurs. ,,We hebben geprobeerd de knop om te zetten en we hebben met elkaar afgesproken de baan op te gaan en te gaan strijden. Helaas waren zij net de betere en was het niet genoeg”, was het enige dat Bertens erover zei. ,,We hebben het graag over de wedstrijd, ondanks dat we verloren hebben”, voegden Schuurs en Bertens eraan toe.

Quote Ik ben trots op iedereen, trots op mijn loopbaan en het is over nu Kiki Bertens

Over de wedstrijd en hun matte indruk: ,,Natuurlijk, maar daar was de wedstrijd ook naar”, stelde Bertens. ,,Gisteren hadden we een wedstrijd waar we ons wat meer in konden werken. Maar onze tegenstandsters van vandaag speelden superagressief, zaten er vanaf de eerste bal bovenop en serveerden goed, ook in supertiebreak. Dan wordt het lastig.” Volgens Schuurs was het verklaarbaar dat ze er samen met Bertens niet lekker in kwam. ,,Het was van hun kant een winner of een fout. We kwamen slecht in het ritme en dat voel je mentaal ook wel.” Ook op de tribunes was de sfeer binnen de Nederlandse ploeg, die flink was uitgedund, gelaten.

De carrière van Bertens is daarmee voorbij. De beste Nederlandse tennisster ooit kondigde in juni aan dat de Olympische Spelen haar laatste toernooi zou worden. In 2019 was ze de nummer vier van de wereld. Nooit stond een Nederlandse tennisster hoger op de wereldranking. Eerder bereikte ze in 2016 de halve finale van Roland Garros en de kwartfinale van Wimbledon. De 29-jarige Bertens veroverde tien WTA-titels veroverde.

Bekijk hieronder onze video’s over de Olympische Spelen.

Beluister hieronder onze olympische podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder het complete schema van de Olympische Spelen, waarbij je precies kunt zien wanneer de Nederlandse atleten in actie komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.