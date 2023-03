Einde van ‘quiet please’ bij tennis? ‘Bij de NBA zeggen ze toch ook niet dat je je mond moet houden?’

LIVE EK-kwalifica­tie | Oranje gaat na afgang tegen Frankrijk op zoek naar monsterze­ge tegen Gibraltar

Het Nederlands elftal wil vanavond met een monsterzege op Gibraltar een beetje revanche nemen voor de afgang van drie dagen eerder in Frankrijk (4-0). ,,De eerste stap is winnen, daarna moeten we zoveel mogelijk goals maken”, zei een getergde bondscoach Ronald Koeman gisteren. ,,We moeten van minuut 1 tot 97 alles doen om zoveel mogelijk goals te maken.” Volg het tweede duel uit de EK-kwalificatie vanaf 19.00 uur in ons liveblog.