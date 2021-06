Eindelijk olympisch examen voor Brabantse synchroonzwemtweeling De Brouwer

Onverstoor­ba­re Timber ziet opeens basis­plaats gloren bij Oranje

11 juni Ogenschijnlijk vanuit het niets staat daar opeens Jurriën Timber, klaar voor zijn debuut op het EK. Sinds Jetro Willems was er geen speler die zo snel een basisplek in Oranje veroverde. De Ajacied is vooral zijn moeder Marilyn dankbaar.